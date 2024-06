Il sindaco da poco rieletto di Grumello Cremonese, Maria Maddalena Visigalli risponde alla presa di posizione di Albino Gorini in merito all’esito elettorale di lunedì scorso risoltosi con un solo voto di differenza per la carica di sindaco.

“La regolarità del voto – afferma Visigalli – è stata validata dai Presidenti di seggio con i loro verbali dopo lo spoglio dei voti, in cui erano presenti i rappresentanti di lista di entrambe le liste.

Dai verbali di tutte le sezioni non risultano contestazioni.

Trovo scorretto adombrare che la gestione dei seggi sia stata anomala vorremmo sottolineare, visto che non sembra essere di dominio pubblico, che i seggi elettorali non sono gestiti dall’Amministrazione bensì: i Presidenti vengono designati dalla Corte di Appello di Brescia, gli scrutatori dalla Commissione Elettorale che ha nei suoi componenti anche rappresentanti della minoranza e che ha scelto all’unanimità, i rappresentanti di lista sono designati dagli schieramenti.

La trasparenza e la richiesta di collaborazione a tutti i cittadini è sempre stata una prerogativa dell’Amministrazione e del nostro agire.

Mi sento amareggiata come Sindaco e cittadino grumellese, ma questa situazione mi stimola e mi da più forza nell’impegno congiuntamente a tutto il gruppo di attuare nostro programma”.

