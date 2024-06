“Sono stati 10.682 (4.251 in provincia di Cremona e 6.431 in provincia di Mantova) gli studenti, 501 i docenti e 104 gli istituti scolastici coinvolti nei progetti proposti dall’ATS della Val Padana in collaborazione con le associazioni del dono per promuovere la cultura della Donazione sul territorio nell’anno scolastico 2022/2023; già più di 7.000 gli alunni e 350 i docenti nell’anno scolastico 2023/2024, dato ancora in fase di elaborazione” – dichiara Laura Rubagotti, Responsabile della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali -. “Le progettualità specifiche La donazione di organi, tessuti, sangue e cellule staminali emopoietiche per i territori del cremasco e cremonese e La mia vita in te per Mantova sono ricomprese nel catalogo La salute a scuola: progettare in rete, offerta formativa rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado”.

Risultati eccellenti che celebrano la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue istituita il 14 giugno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare la popolazione rispetto all’importanza che la donazione di sangue riveste per chi necessita di trasfusioni sicure e per incoraggiare sempre più persone a diventare donatori e donatrici.

Quest’anno la campagna globale ha come slogan “20 Years of Celebrating Giving: Thank You, Blood Donors!”, un grande ringraziamento a tutti coloro che nel mondo, attraverso un gesto semplice ma di enorme generosità, hanno salvato delle vite.

Inoltre, per sostenere ancora di più la donazione, l’ATS ha sottoscritto con le Associazioni del Dono del territorio, le ASST territoriali, gli Ordini Provinciali dei Medici e delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche, CSV Lombardia e gli Uffici Scolastici Territoriali un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di percorsi di informazione, promozione e sensibilizzazione alla cultura della donazione, con lo scopo di compiere scelte consapevoli, anche orientate alla promozione di stili di vita salutari, ed incrementare il numero di donatori.

