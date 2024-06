Problema sicurezza, dov’era Virgilio negli ultimi 10 anni?

Egregio direttore,

ho letto con attenzione e un certo stupore l’intervento del candidato Virgilio sul tema della sicurezza urbana.

Stupore in quanto nello scorrere l’elenco di tutti gli interventi che l’esponente del centrosinistra si propone di fare la domanda che penso tutti i cremonesi si sono fatti sia stata: e perché non lo ha fatto negli ultimi 10 anni?

E’ quasi buffo sentir parlare l’attuale vicesindaco di potenziamento dell’organico di polizia locale, quando per scelta totalmente politica si è preferito in questo decennio diminuirlo costantemente, riducendo in questo modo le operatività, salvo poi correre al riparo in vista della tornata elettorale.

Singolare la proposta di dotare la città di varchi elettronici, quando sempre negli ultimi due lustri, e innumerevoli incontri con i primi cittadini di Crema, dove questi sono attivi da tempo, non sia mai emersa l’idea di prendere spunto e sviluppare questa iniziativa, magari partecipando a bandi di finanziamento dedicati e quindi senza gravare in modo pesante sulle casse comunali.

Poco comprensibile quando, con linguaggio tipico a cui ci ha abituato questa amministrazione uscente, si parla di “percorso di politica innovativa…per affrontare la gestione della vita notturna in città considerando i molteplici aspetti (culturale, sociale ed economico)”. Come dire nulla riempiendo righe e righe di programma.

Per carità cristiana sorvolo sul “più illuminazione” (esperienza Citelum voluta sempre da questa amministrazione sotto gli occhi di tutti), manutenzione (basta vedere le strade e la scelta politica di non investire in questo senso) e pulizia.

La serietà della proposta di Alessandro Portesani e della coalizione di centrodestra (e Fratelli d’Italia in primis) è fatta di concretezza e di impegni precisi con gli elettori che su questo ci giudicheranno fra cinque anni e non su vane promesse che sicuramente non verranno mantenute, come ampiamente dimostrato in questi ultimi 10 anni.

