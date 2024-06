Decoro urbano, viabilità, manutenzione delle strade e del verde pubblico. Sono questi i filoni principali delle centinaia di domande rivolte dai lettori di Cremonaoggi.it ai candidati al ballottaggio Portesani e Virgilio, giunte in redazione nei giorni scorsi attraverso messaggi su whatsapp. I cremonesi sono interessati anche ai problemi ambientali e agli eventi culturali; tante anche le domande puntuali riguardanti problemi di singole strade cittadine e quello sulle difficoltà di collegamenti, sia stradali che ferroviari, con le direttrici più importanti.

Abbiamo sintetizzato queste domande e le abbiamo suddifise in sei macroargomenti girandole poi ai diretti inetressati.

Le risposte saranno pubblicate lunedi e martedì della prossima settimana sul nostro sito per dare poi modo ai candidati di sviscerare ulteriormente gli argomenti nella serata di mercoledì 19 giugno, quando sul palco di piazza del Comune si terrà il faccia a faccia aperto al pubblico tra i due candidati alla poltrona di sindaco. Ad intervistarli saranno il direttore di Cremona1 e Cremonaoggi Lucio dall’Angelo e il direttore del quotidiano La Provincia Paolo Gualandris. La trasmissione andrà in diretta su Cremona1, come avvenuto lo scorso 5 giugno in occasione del confronto tra i sei candidati sindaco. gb

© Riproduzione riservata