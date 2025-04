Una giornata di condivisione, un momento anche di divertimento per ragazzi e famiglie domenica al centro CR2 Sinapsi di Cremona, una struttura ambulatoriale e terapeutica situata nel Parco del Morbasco, ideata dalla Fondazione Onlus Occhi Azzurri.

Una giornata per scambiare opinioni, parere, sorrisi, riflessioni sul futuro. Per parlare liberamente di autismo e condividere il tempo, quello buono, sano, a pochi giorni dal due aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

“Far incontrare i genitori – ha detto Simone Pegorini di Accendi il Buio – significa dare l’opportunità ai ragazzi più piccoli di vedere dei ragazzini più grandi che hanno magari già iniziato a fare un percorso, piuttosto che la crescita normale di una famiglia autistica. Ben vengano queste giornate che ci danno proprio l’opportunità di ricordare alla comunità che se c’è qualcosa di azzurro in giro questo qualcosa ricorda l’autismo.

Quei ragazzi tanto belli quanto curiosi nei loro atteggiamenti che hanno bisogno di un attimo di attenzione, qualcosa di particolare, non troppo impegnativo, ma che gli faccia capire che non sono altro che una parte di noi”.

Nel frattempo il centro CR2 Sinapsi procede il suo iter burocratico verso l’accreditamento della struttura e l’aperura definitiva delle sue porte a famiglie e ragazzi con disabilità.

“Finalmente siamo pronti – ha detto Filippo Ruvioli della fondazione Occhi Azzurri – lunedì ci sarà l’ultimo atto formale per la parte sociosanitaria. Quindi toccando ferro da martedì siamo autorizzati e accreditati. Questo è un primo passaggio per poter ospitare le famiglie che avranno il voucher. Quindi il centro sta per partire finalmente con tutte le idee e le proposte che ci eravamo prefissati”.

Simone Bacchetta

