La dottoressa Giovanna Ronza e il dottor Mauro Silvestri cessano la loro attività di medici di famiglia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. La dottoressa Ronza con attività ambulatoriale nei Comuni di Olmeneta, Paderno Ponchielli e Casalbuttano ed Uniti a decorrere dal 29 giugno 2024 (l’ultimo giorno lavorativo sarà il 28 giugno 2024, mentre il dottor Silvestri con attività ambulatoriale nel Comune di Cremona a decorrere dal 29 giugno 2024. L’ultimo giorno lavorativo sarà il 28 giugno 2024.

Per garantire continuità assistenziale, a partire dal 1° luglio 2024, è stato affidato l’incarico provvisorio alla dottoressa Morena Baselli, che svolgerà l’attività ambulatoriale nei Comuni di Olmeneta e Casalbuttano ed Uniti. Gli assistiti della dottoressa Ronza che intendono avvalersi dell’assistenza della dottoressa Baselli, non dovranno effettuare alcuna scelta. Per chi lo desidera, rimane comunque la possibilità di avvalersi delle prestazioni di un altro medico da scegliere tra i professionisti dell’ambito territoriale di Cremona Ovest.

Come effettuare la scelta del medico di famiglia:

Di persona agli sportelli di scelta/revoca

Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra

Via San Sebastiano 14 – Cremona

Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura:

Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

Per email

Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono.

Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale.

Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

In farmacia

Presso qualsiasi farmacia del territorio di ATS Val Padana

Online

Collegandosi tramite SPID o CIE al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

PER INFORMAZIONI

Tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

© Riproduzione riservata