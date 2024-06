Il voto alle Amministrative dell’8 e 9 giugno nei Comuni del circondario cremonese, in una serie di infografiche per sintetizzare al massimo – al di là delle parole, dei pareri, dei consigli che verranno – quello che è accaduto nei Comuni chiamati a rinnovare le amministrazioni. Numeri crudi, che mostrano pochi ribaltamenti di campo (Soresina, Pieve d’Olmi) e tante riconferme di sindaci uscenti, oltre ad un gran numero di liste uniche che segnalano ancora una volta la difficoltà a trovare persone con la voglia e lo spirito di sacrificio necessari per guidare la propria comunità.

(Infografiche Martina Boggiani)

