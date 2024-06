Rush finale in questa lunga campagna elettorale: si apre da lunedì l’ultima settimana prima del ballottaggio. Per quanto riguarda possibili apparentamenti (la deadline è domani mattina), il segretario cittadino del Pd Roberto Galletti, afferma che “non ne abbiamo fatti e non ne faremo. Il dialogo rimane aperto con tutte le forze che possono decidere di sostenere noi, ma non vogliamo fare manovre politiche. Prima di tutto il nostro confronto è con i cittadini“.

Quanto alla possibile Giunta che uscirà da un’eventuale vittoria di Andrea Virgilio, “si vedrà, non ho mai dato troppo credito alle Giunte direttamente proporzionali delle forze che vincono le elezioni. La giunta deve essere costituita da un bel gruppo di lavoro, affiatato e competente”.

Nessun apparentamento nemmeno nel centro destra, dichiara il segretario di FDI Stefano Foggetti: “La nostra coalizione è questa, sono i cinque i pilastri che ci hanno portato fin qui e che ci porteranno anche alla vittoria in queste amministrative. Anche per Foggetti, in ottica della futura giunta, contano le competenze più che gli equilibri tra le forze politiche in gioco: “Quando sarà il momento ci siederemo attorno a un tavolo e ognuno porterà le proprie proposte. Contano le competenze. La nostra strategia in quest’ultima settimana? Lo stalkeraggio”, afferma scherzando, “andremo da ogni singolo cremonese”.

