Il 14 giugno si è celebrata la Giornata mondiale del donatore di sangue, data scelta per ricordare il giorno della nascita Karl Landsteiner scopritore dei gruppi sanguigni, e come da tradizione la domenica successiva a questa ricorrenza, l’Avis di cremona celebra i suoi donatori con al consegna dei distintivi in Oro e Rubino a coloro che hanno effettuato 75 donazioni.

“E’ un modo per celebrare l’attività dei donatori e speriamo che sia di stimolo per traguardi più importanti” ha detto Giuseppe Scala, il presidente di Avis Cremona. Anche il presidente Sala, donatore dall’età di 18 anni, ha raggiunto 75 donazioni nonostante la carenza di ferro che gli impedisce di donare più di 2 volte l’anno.

Durante la mattinata anche l’intervento di Andrea Conti, sportivo e General manager della Vanoli Basket per sensibilizzare sull’importanza della donazione.

“E’ un’esperienza che mi riempie di orgoglio: sono quasi 20 che dono il sangue, prima da giocatore, oggi da dirigente sportivo e padre di famiglia” ha aggiunto Andrea Conti, General manager della Vanoli Basket e donatore. “Sono molto contento, è una cosa che ti fa sentire bene, donare è importante soprattutto per chi ne ha bisogno. Viviamo questa giornata con grande orgoglio”.

Eleonora Busi

