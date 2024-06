È un punto di riferimento nel quartiere Zaist di Cremona, dove promuove attività durante tutto l’anno risultando attrattivo per anziani, adulti, giovani e bambini: è l’oratorio “S. Francesco d’Assisi”, inserito nell’Unità Pastorale “Madre di Speranza” insieme alle parrocchie di “S. Bernardo”, “Beata Vergine Lauretana e S. Genesio” a Borgo Loreto, “Immacolata Concezione” al Maristella.

Diverse le iniziative, che oltre a quelle legate alle fede come il catechismo ne includono altre sportive e ricreative fra giochi e momenti conviviali. Come spiega il vicario parrocchiale don Piergiorgio Tizzi, si cerca sempre un equilibrio e per riuscirci è determinante ascoltare i bisogni delle persone. “S. Francesco d’Assisi” è fra gli oratori di Cremona in cui è già iniziato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Grest.

