Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo le 12,30 di oggi, in via Roggia Comuna a Crema, pe recuperare un gattino che era rimasto intrappolato in un fosso tombinato nelle vicinanze del centro ippico di Ombriano. Evidentemente i suoi lamenti hanno attirato l’attenzione di qualcuno di buon cuore che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare il cucciolo e a metterlo in salvo.

Oltre a gestire le varie emergenze della città e della provincia, ad esempio quelle relative ai danni arrecati dal maltempo di queste ultime ore, o a spegnere incendi e a mettere in sicurezza persone, mezzi e strutture, spesso i vigili del fuoco si occupano anche di recuperare animali in difficoltà. E lo fanno con il massimo impegno e la massima professionalità.

Sara Pizzorni

