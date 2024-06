Domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15 si vota per il turno di ballottaggio tra i due candidati alla carica di sindaco, Andrea Virgilio e Alessandro Portesani.

E’ opportuno che l’elettore controlli per tempo gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale. Per agevolare i cittadini, l’Ufficio elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale – in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento – oltre ai consueti orari, venerdì 21 e sabato 22 giugno dalle ore 8:30 alle 18, domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

L’Ufficio anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

Gli elettori che intendano esercitare il diritto di voto, ma impossibilitati a recarsi al seggio autonomamente a causa di impedimento motorio, possono chiedere di essere accompagnati al seggio con servizio di trasporto effettuato da associazione provvista di automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Per usufruire del servizio di trasporto basta telefonare all’Ufficio elettorale del Comune (tel 0372 407333 – 0372 407332).

LO SPOSTAMENTO DEI SEGGI

Tutti i seggi sono ubicati nella sede indicata sulla tessera elettorali eccetto i seguenti seggi momentaneamente inidonei per le operazioni elettorali:

il Centro Civico “Cascinetto”, sede delle sezioni elettorali n. 58 – 59: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Dritta, 2;

l’Istituto scolastico “Anna Frank”, sede delle sezioni elettorali n.49 – 50 – 55 – 56: le sezioni sono state trasferite al Centro “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Giuseppina 29;

il Centro Civico “Boschetto”, sede delle sezioni elettorali n. 65 – 66 – 67: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari ” con ingresso da via S. Bernardo, 1;

il Centro Civico “Maristella”, sede delle sezioni elettorali n. 45 – 73 : le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari ” con ingresso da via S. Bernardo, 1.

NAVETTE GRATUITE

Si informa altresì che è stato istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro, Boschetto e Maristella che devono recarsi al seggio in località Istituto scolastico “Stradivari” . Gli orari si possono consultare sul sito del Comune nella sezione con il dettaglio di tutte le informazioni utili inerenti il voto delle elezioni amministrative 2024 – turno di ballottaggio: https://www.comune.cremona.it/elezioni-2024 (in allegato la tabella con gli orari delle navette).

Si ricorda infine che per il ballottaggio la composizione del seggio elettorale, costituitosi al primo turno di votazione di sabato 8 e domenica 9 giugno, rimane immutata. Pertanto, le nomine di presidenti, segretari e scrutatori si intendono valide anche per il turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno. I presidenti, i segretari e gli scrutatori sabato 22 giugno, alle ore 15.50 devono presentarsi al seggio al quale sono già stati assegnati.

