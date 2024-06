Dal 23 giugno al 29 agosto 2024 a Cremona e a Crema si terrà la quattordicesima edizione del Cremona Summer Festival, un festival estivo che funge da contenitore per attività didattiche connesse alla liuteria e alla musica, con un programma ricco di concorsi, masterclass e concerti.

La rassegna è aperta dai concerti della Kitchener Waterloo Community Orchestra, diretta dal M° Daniel Warren, in Cortile Federico II, domenica 23 giugno, alle ore 21.00; della Sacramento Choral Society, diretta dal M° Natasha Bach, con il Requiem KV 626 di W.A. Mozart,in versione per coro, solisti e organo, in programma lunedì 24 giugno, alle ore 21.00, presso la Cattedrale di Cremona e dalla American Music Abroad “Bronze Tour” Orchestra, Choir, Concert Band & Jazz, all’Auditorium Manenti di Crema, in programma mercoledì 26 giugno, alle ore 21.00.

In particolare nel concerto in Cattedrale del 24 giugno si esibirà tra i solisti anche la cremonese Marzia Castellini, artista stabile del Coro del Teatro alla Scala da oltre vent’anni.

Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori. Importante è l’indotto per le filiere interessate: il riferimento non è solo agli alberghi e ai ristoranti, ai negozi di produzioni tipiche, ma anche alle botteghe dei maestri liutai.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, del Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato e dell’Associazione Filodrammatica Cremonese.

CREMONA SUMMER FESTIVAL 2024

PROGRAMMA CONCERTI

Domenica 23 giugno

Ore 21.00 Kitchener Waterloo Community Orchestra (Canada),

Cortile Federico II, Cremona

Lunedì 24 giugno

Ore 21.00 Sacramento Choral Society (USA),

Requiem KW 626 di W.A. Mozart

Cattedrale di Cremona

Mercoledì 26 giugno

Ore 21.00 American Music Abroad “Bronze Tour” (USA)

Orchestra, Choir, Concert Band & Jazz

Auditorium Manenti, Crema (Chiesa di San Bernardino)

Venerdì 28 giugno

Ore 21.00 Ensemble Miyaji – Tokyo (Giappone),

Cortile Federico II, Cremona

Domenica 30 giugno

Ore 18.30 Mountain Top Strings of California (USA),

Cortile Federico II, Cremona

Martedì 2 luglio

Ore 21.00 Ensemble Miyaji con Naoto Sakiya (Giappone),

Cortile Federico II, Cremona

Venerdì 5 luglio

Ore 21.00 Pasadena Youth Symphony Orchestra (USA),

Piazza del Comune, Cremona

Domenica 7 luglio

Ore 18.30 Vida’s Summer Music – Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale IC3 – 2° edizione,

Cortile Federico II, Cremona

Lunedì 8 luglio

Ore 21.00 St. Alban’s High School for Girls Orchestra (UK),

Cortile Federico II, Cremona

Mercoledì 10 luglio

Ore 18.30 Oregon Ambassador Orchestra (USA),

Cortile Federico II, Cremona

Mercoledì 10 luglio

Ore 21.00 Oregon Ambassador Choir (USA),

Cattedrale di Cremona

Giovedì 11 luglio

Ore 21.30 Oregon Ambassador Band (USA),

Piazza del Comune, Cremona

Sabato 13 luglio

Ore 21.00 Exeter School Orchestra & Choir (UK),

Cortile Federico II, Cremona

Domenica 14 luglio

Ore 21.00 Sydney Conservatorium of Music – Saxophone Orchestra & Chamber Choir (AUS),

Cortile Federico II, Cremona

Lunedì 15 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

Ore 21.00 Concerto dei giovani musicisti

Sala Maffei, Cremona

Martedì 16 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

21.00 – Concerto di apertura con gli insegnanti

Sala Maffei, Cremona

Mercoledì 17 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

19.00 – Concerto Studenti

20.30 – Concerto Studenti

Sala Maffei, Cremona

21.00 – St. Cecilia’s Church of England School (UK)

Cortile Federico II, Cremona

Giovedì 18 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

19.00 – Concerto studenti

21.00 – Concerto insegnanti

Sala Maffei, Cremona

Venerdì 19 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

Concorso per piano e archi, prima parte

Teatro Filodrammatici e Sala Maffei, Cremona

Sabato 20 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

20.30 – Concerto dei vincitori del Concorso 2023 con l’orchestra

Auditorium Giovanni Arvedi, Museo del Violino, Cremona

Domenica 21 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

Concorso per piano ed archi, seconda parte

Teatro Filodrammatici e Sala Maffei, Cremona

CASALMAGGIORE INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

21.00 – Concerto di studenti e insegnanti

Auditorium Giovanni Arvedi, Museo del Violino, Cremona

Lunedì 22 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

19.00 – Concerto studenti

21.00 – Concerto insegnanti

Sala Maffei, Cremona

Martedì 23 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

20.00 – Concerto dei vincitori del concorso 2024 per piano ed archi

Teatro Filodrammatici, Cremona

Mercoledì 24 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

19.00 – Concerto studenti

21.00 – Concerto insegnanti

Sala Maffei, Cremona

Giovedì 25 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

19.00 – Concerto studenti

21.00 – Concerto insegnanti

Sala Maffei, Cremona

Venerdì 26 luglio

10.30 – Orchestra da camera di Nurtinger (DE)

Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, Cremona

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

17.00 – Concerto di musica da camera

19.00 – Concerto di musica da camera

21.00 – Concerto di musica da camera

Sala Maffei, Cremona

Sabato 27 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

17.30 – Chamber Music Concerts

19.00 – Chamber Music Concerts

21.00 – Chamber Music Concerts

Sala Maffei, Cremona

21.00 Orchestra da camera di Nurtinger (DE)

Cortile Federico II, Cremona

Lunedì 29 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

19.00 – Concerto studenti

21.00 – Concerto insegnanti

Sala Maffei, Cremona

Martedì 30 luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

13.00 – Piano Ensembles and Small Ensembles Concerts

Sala Maffei, Cremona

20.30 – Orchestral “Serenade Concert”

Cortile Federico II, Cremona

18.00 – Suzuki Chamber Orchestra – Istituto Sebastian Kwapisz (Messico)

Cortile Federico II, Cremona

AGOSTO

Giovedì 1 agosto

21.00 Concerto lirico degli allievi di Nadiya Petrenko

Cortile Federico II, Cremona (in caso di maltempo Sala Maffei)

Lunedì 5 agosto

21.00 – Chinese Traditional Music Inheritance Ensemble (CN)

Cortile Federico II, Cremona

Giovedì 8 agosto

21.00 – Metropolitan Youth Orchestra of Hong Kong (CN)

Cortile Federico II, Cremona

Venerdì 9 agosto

21.00 Gran Galà lirico

Cortile Federico II, Cremona

Domenica 11 agosto

21.00 Collegium Musicum di Shizuoka (JPN)

Cortile Federico II, Cremona (in caso di maltempo Sala Maffei)

Lunedi 12 agosto

19.00 – Collegium Musicum di Shizuoka (JPN)

Cortile Palazzo Fodri, Cremona (in caso di maltempo Sala Maffei)

Giovedì 29 agosto

21.00 Bella Musica Mozarteum Salisburgo (AUT)

Auditorium Giovanni Arvedi, Museo del Violino, Cremona

