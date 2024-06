Piazza Stradivari gremita nella serata di domenica per il secondo appuntamento dell’Happening 2024, che ha visto la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Tommaso Agasisti, professore ordinario di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, e monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona. A moderare l’incontro, il giornalista di Mondo Padano, Cristiano Guarneri.

Il tema della paura è stato al centro del dibattito, che ha impegnato i due ospiti. “Credo che la vita abbia un senso e che ci sia speranza di fronte ad essa” ha detto Agasisti. “Si è fatta strada in me questa consapevolezza quando mi dissero che la domanda che avevo di felicità non era da accantonare. Ho incontrato un’esperienza di fede in cui mi dicevano che alla mia domanda di felicità c’era un cammino di risposta. Per me si è reso chiaro che volevo vivere così, con quella intensità£.

“La profondità della vita è affascinante e tremenda” ha detto monsignor Napolioni. Ma è anche “la cosa più preziosa che abbiamo, Mi viene in mente un libro che incontravo 50 anni fa, intitolato “insieme per vivere e sperare”. Narrava l’avventura scout in modo molto semplice. In quegli anni facevo il mio primo campo come capo scout, a 16 anni e mezzo”.

Il vescovo ha quindi affrontato il tema della paura: “Papa Francesco ci sta ripetendo di non avere paura” ha detto. “Ma lo fa con una sfumatura particolare ; non solo non bisogna avere paura di fare entrare Gesù nella nostra vita ma non bisogna aver paura neppure di farlo uscire”. lb

© Riproduzione riservata