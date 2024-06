Trentaquattro corsi che spaziano dall’agrifood agli studi umanistici, dall’ambiente e sostenibilità all’economia, dal management sanitario alle relazioni internazionali dalla psicologia all’intelligenza artificiale. È la ricca offerta 2024 delle Summer School dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, brevi corsi di approfondimento su molteplici aree disciplinari, fruibili per il 50% sia live – in luoghi e città d’arte, come Ravenna, Verona, Alghero, Desenzano del Garda, Treviso – sia online, secondo la formula del self paced learning, ognuno apprende stabilendo la velocità del proprio passo.

Le Summer School – che coinvolgono tutte le sedi dell’Università Cattolica, Milano, Brescia, Piacenza-Cremona, Roma – si rivolgono a un ampio pubblico: studenti e laureati, dottorandi e ricercatori, insegnanti e professionisti, manager e imprenditori, studiosi e appassionati e a tutti coloro che desiderino approfondire le proprie conoscenze e scoprirne di nuove.

«Da molti anni il nostro Ateneo offre a tutti l’opportunità di vivere, nel periodo estivo, una learning experience che coniuga la passione per la conoscenza a quella della scoperta di luoghi, di persone e di un tempo dedicato alla crescita di sé», osserva Roberto Brambilla, direttore della Formazione Postlaurea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Oltre agli ormai storici percorsi in studi letterari sulle orme dei più grandi autori, come Dante e Manzoni, alle esperienze residenziali in luoghi esclusivi in ambito management, finanza e relazioni internazionali, tra le novità di quest’anno, spiccano le scuole estive dedicate all’ambiente, alla sostenibilità e al turismo, in territori che rappresentano mete ambite da visitatori di tutto il mondo, come lo sono le città dei nostri campus.

Anche quest’anno, le proposte di Summer School saranno ampliate con nuovi programmi di corsi online, per consentire a ciascuno di decidere dove e quando seguire il percorso scelto, per continuare ad arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale on demand anche in estate.

Al termine di ogni corso estivo, ai partecipanti sarà conferito un attestato, in alcuni casi dei crediti formativi (CFU) e un “Open badge” digitale, uno strumento che consente di valorizzare le competenze acquisite, adottato a livello internazionale da migliaia di organizzazioni e che può essere veicolato attraverso il proprio curriculum vitae su piattaforme digitali, tra cui Linkedin.

Le proposte Summer School 2024 sono disponibili sul sito della Formazione continua dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

