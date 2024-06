Continuano le reazioni alla notizia dello stop dell’impianto di biometano da parte della conferenza dei servizi. Il candidato sindaco per il centrosinistra, Andrea Virgilio, ha voluto sottolineare come “la Valutazione di Impatto Ambientale, voluta da tutti, è uno strumento di garanzia per acquisire le integrazioni progettuali richieste da più parti, anche dal comune di Cremona e in particolare dal personale degli uffici tecnici del settore urbanistica ambiente e viabilità”.

“Tutto questo, come ho detto recentemente, anche a costo di modifiche sostanziali al progetto che, di fatto, portano a una dilatazione dei tempi del percorso e a una nuova procedura” ha continuato il candidato dem. “Questo tipo di impianto richiede, infatti, un approccio rigoroso e investimenti sul comparto importanti da parte di A2a, come condizioni non negoziabili per garantire l’effettiva sostenibilità dell’intervento e dentro una fase nella quale dovranno essere garantiti il contributo e la partecipazione di tutti. Il nostro territorio deve proseguire con convinzione nel percorso verso l’autonomia energetica e per farlo deve assumersi la responsabilità di trasmettere soluzioni concrete”.

“Quando parliamo di un inquinamento atmosferico, o quando le famiglie e le imprese sottolineano il problema dell’aumento del costo dell’energia stiamo dicendo che dobbiamo porre l’attenzione proprio su questi temi: la sfida delle rinnovabili va infatti nella direzione di affrontare in modo strutturale le questioni ambientali, che risultano essere particolarmente critiche nell’area intera della nostra Pianura Padana.

Se il centrodestra cremonese si oppone a tutto in termini unicamente di polemica e di scontro, lo faccia pure: io credo sia più opportuno e più responsabile, invece, accettare la sfida delle agroenergie, delle comunità energetiche e dei pannelli fotovoltaici da implementare anche nel nostro centro storico. Così si affronta in modo responsabile la partita della transizione energetica”.

