Coim, leader mondiale nel settore chimico, ha presentato a Drupa 2024 una gamma ampliata di soluzioni per il packaging. La proposta di Coim,, tradizionalmente basata sulle soluzioni adesive a base poliuretanica, si arricchisce di una nuova linea di Cold Seal Coatings, che consentono di eseguire confezionamento e sigillatura dei prodotti in tempi molto ridotti. Tali soluzioni trovano impiego in molteplici settori, tra i quali quello del food e della detergenza, per applicazioni come il confezionamento di gelati e tabs per lavastoviglie.

“La decisione di Coim, di ampliare il portafoglio prodotti per il packaging con soluzioni cold seal è legata all’osservazione di un trend globale di crescita costante dei consumi di alcune tipologie di prodotti legati ai mondi dairy, bakery e frozen food. Basti pensare all’incremento dei consumi di gelati e ghiaccioli, forse dovuto anche all’aumento delle temperature e alla crescita economica dei paesi più poveri”. Afferma Luca Gianzini, M&A and Marketing Manager di Coim. I nuovi Cold Seal Coatings di Coim, vengono attualmente prodotti in Italia, presso lo stabilimento di San Martino in Strada (Lodi) e in Brasile. La gamma presentata a Drupa 2024 comprende due soluzioni per il confezionamento di gelati e cioccolato, una soluzione per gli involucri in carta, come quelli delle figurine, e delle release laquer, necessarie per le applicazioni mono film, che coprono più del 98% delle esigenze applicative in questo ambito.

“Il panorama del flexible packaging è in continua evoluzione, con una ricerca costante di soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente. In questo contesto, la tecnologia Cold Seal è un’opportunità eccellente, in linea con le esigenze di un processo di packaging eco-compatibile. Rappresenta un passo avanti significativo verso opzioni più sostenibili, combinando efficienza produttiva legata ad elevate velocità di confezionamento a un basso consumo energetico. I prodotti Cold Seal, inoltre, sono estremamente adattabili a diverse applicazioni e quindi utilizzabili per un ampio spettro di packaging, fra i quali quelli in monomateriale poliolefinici e quelli full paper, con evidenti benefici in termini di compatibilità con i processi di riciclo meccanico.“ afferma Marco Capecchi, Business Development Manager Adhesives EMEA.

“Drupa è stata anche l’occasione per fare conoscere le prestazioni delle nostre soluzioni mediante partnership con player importanti quali Bobst e Nordmeccanica, con i quali abbiamo lavorato a soluzioni innovative, con l’obiettivo di incrementare sempre di più la sostenibilità delle soluzioni Coim,”, conclude Gianzini.

© Riproduzione riservata