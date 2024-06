Fedeli “Lavoriamo per rendere più efficiente il sistema sanitario”

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi 20 anni è cambiata la storia della sclerosi multipla: le innovazioni tecnologiche avvenute e le sperimentazioni in corso stanno perfezionando la gestione dei pazienti cronici che, dunque, convivranno con questa patologia per tutta la vita, a cui far fronte anche dal punto di vista di costi sociali”. Lo ha detto Paolo Fedeli, Corporate Affairs Head di Sandoz Italia, intervenuto a The Watcher Talk Salute, format di The Watcher Post.“Sandoz opera in un contesto in cui non c’è più esclusività brevettuale e, a buon diritto, può essere definita un abilitatore ed efficientatore del sistema sanitario: portiamo farmaci che hanno passato tutta una serie di garanzie di efficacia e sicurezza, con il vantaggio di abbattere enormemente i costi. Questo garantisce una maggiore competitività e una liberazione di risorse che possono essere messe a disposizione”, ha proseguito.

sat/gtr

(fonte video Utopia Studios)