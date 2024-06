Riparte anche quest’anno “Ci sto? Affare fatica!” il progetto, iniziato nel 2021, gestito attraverso un partenariato tra Cosper s.c.s Impresa sociale (capofila) e l’Amministrazione comunale – Centro Quartieri e Beni Comuni, che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale, e che nel corso di questi anni precedenti ha coinvolto più di 250 tra ragazze e ragazzi. Si tratta di un progetto che si prefigge di stimolare preadolescenti e adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale.

I focus prioritari sono:

la dimensione intergenerazionale: individuazione di referenti adulti che abbiano competenze e abilità manuali come riferimento di gruppi di giovani: formazione degli adulti e presenza stabile, intreccio tra competenze creative giovanili digitali e abilità artigianali;

il valore della fatica: fare in modo che alla fatica si possa associare un riconoscimento, un “buono” fatica per i partecipanti;

un investimento educativo sul tempo estivo: aprire un canale di collaborazione con il territorio e le sue reti – scuole, oratori, associazioni, realtà della cooperazione – nonché servizi per sensibilizzare la cittadinanza;

la dimensione del gruppo: contesti educativi con al centro le relazioni tra pari, affiancate da giovani e adulti: un tutor, giovane con competenze di animazione riconosciute, e un adulto con competenze tecniche specifiche;

la cura e la tutela dei beni comuni: stimolare le persone a sentirsi portatrici non solo di bisogni, ma anche di capacità a disposizione della comunità attraverso un processo di parziale restituzione ai cittadini di alcune responsabilità nella manutenzione di luoghi e strutture.

Il progetto prevede la costituzione di gruppi composti ciascuno da una decina di adolescenti dai 14 ai 19 anni. I gruppi lavoreranno per periodi settimanali dal mese di giugno in poi. Ciascun gruppo avrà un giovane volontario (tutor) e alcuni volontari adulti che svolgeranno l’attività insieme a ragazze e ragazzi nel contesto e secondo la mansione assegnata. Le attività assegnate ai vari gruppi verranno realizzate la mattina, dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, e saranno rivolte alla cura dei beni comuni.

La comunità locale sarà chiamata a sostenere ed accompagnare i gruppi in modi diversi, mentre un ruolo chiave sarà affidato agli adulti capaci di trasmettere competenze tecniche ed artigianali ai ragazzi e guidare il gruppo insieme ai tutor. Per tutti i partecipanti sono previsti buoni “fatica” del valore di € 50,00 riguardanti gli ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero). Anche ai tutor verrà riconosciuto un “buono fatica” del valore di € 100,00. Quest’anno i quartieri interessati saranno Quartiere 11 Cascinetto, Quartiere 9 Giordano – Cadore, Quartiere 8 Castello, Quartiere 16 Centro, Quartiere 13 Porta Romana, Quartiere 2 Boschetto e Quartiere 14 S. Felice – S. Savino. Per iscriversi e per conoscere le date delle varie attività basta consultare il sito www.cistoaffarefatica.it.

