Ucraina, Mattarella “In Svizzera primo importante confronto”

CHISINAU (MOLDOVA) (ITALPRESS) – “Nessuno immaginava che potesse essere risolutiva, ma la Conferenza di Pace che si è svolta in Svizzera è stata un gesto importante per avviare finalmente un processo che possa gradatamente condurre alla pace”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella conferenza stampa a Chisinau dopo l’incontro con la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, parlando della guerra in Ucraina.“Insieme agli altri Paesi che si sentono vicini all’Ucraina intendiamo operare per una pace giusta, che non sia frutto delle armi e della prepotenza che con le armi si intende esercitare”, ha aggiunto.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)