Durante l’Assemblea Privata dell’Associazione Industriali di Cremona, mercoledì 19 giugno, 31 aziende del territorio, di settori, dimensioni e zone differenti, hanno avuto modo di celebrare la propria duratura appartenenza al Sistema Confindustria. In particolare sono state premiate con un riconoscimento le imprese che da 50, 60 e 70 anni sono iscritte all’Associazione Industriali della Provincia di Cremona. Un momento significativo per il Sistema oltre che per le imprese e gli imprenditori che da ormai molto tempo ci credono e portano il proprio contributo.

La consegna della targa è avvenuta per mano di Stefano Allegri, Presidente, e Serena Ruggeri, Vice Presidente vicario con delega al Marketing Associativo.

Stefano Allegri, Presidente dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona, ha dichiarato: “Il nostro è un territorio che per troppo tempo è rimasto lontano dal focus di riforme, interventi ed investimenti, regionali e nazionali, che ne hanno reso più difficile un salto in avanti. Sosteniamo con fermezza che qui ci siano condizioni di eccellenza, imprese solide che con spirito di innovazione e intraprendenza rendono forte il nostro territorio; tutto questo potrebbe proiettarci in posizioni di competitività pari ad altre Province. Noi non ci siamo mai tirati indietro, l’Associazione Industriali da sempre si fa portavoce di azioni migliorative fornendo contenuti utili ad azioni locali, alla valorizzazione del territorio e dei connotati che lo contraddistinguono, definendo una strategia comune da seguire ed una unità di intenti che porti alla definizione di una visione futura. Senza le nostre aziende e i nostri imprenditori tutto questo non sarebbe possibile: per me è un grande onore premiare colleghi che ‘da sempre’ credono nel nostro ‘Mondo associativo’”.

Serena Ruggeri, Vice Presidente vicario con delega al Marketing Associativo, ha detto: “Il Sistema si conferma tale proprio perché è forte della storia di appartenenza, di un legame che si crea fra e con le imprese che ne sono la componente essenziale. Più imprese si riconoscono in questo progetto di rappresentanza più è forte la nostra voce nel portare avanti le istanze e le proposte per migliorare il Paese. È una grande soddisfazione poter premiare queste imprese oggi. Ricordo che l’Associazione nel 2025 festeggerà 80 anni di storia: un percorso passato dalla ricostruzione post Guerra fino alle sfide attuali di un mondo in costante evoluzione; questa sera vogliamo cominciare riconoscendo aziende che hanno incrociato la propria vita con quella della Associazione”.

