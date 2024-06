Esplosione di violenza nel tardo pomeriggio di mercoledì, in un appartamento di via Aspromonte, nel quartiere Zaist, dove una lite tra tre uomini è degenerata in violenza. I tre, tutti nordafricani, si sono trovati a casa di uno di loro, probabilmente per alcuni chiarimenti.

La discussione si sarebbe però accesa, e sono spuntate delle accette. Attirati dalle grida, i vicini hanno chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono intervenute una pattuglia della Volante della Polizia di Stato e tre della Polizia Locale in ausilio, oltre ai soccorritori del 118 con ambulanze e auto medica.

Dei contendenti, uno è rimasto ferito in modo serio, e un secondo in mondo più lieve. Entrambi sono stati trasportati in ospedale.

Delle indagini del caso si occuperanno gli uomini della Questura, che dovranno cercare di ricostruire la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato alla lite.

LaBos

