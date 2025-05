La quarta edizione del Cremona International Spring Music Festival sta vivendo un momento di grande fermento, confermando Cremona come vibrante “Città della Musica”. Già dalle anteprime di febbraio, il festival ha accolto prestigiose orchestre e cori internazionali, tra cui il Copenhagen Girls Choir (Danimarca), esibitosi al Museo del Violino, e la Jugendsinfonieorchester (Berlino, Germania), che ha incantato il pubblico all’Auditorium Manenti e al Teatro Ponchielli, insieme ad altre realtà provenienti da Canada e America.

Il 30 aprile il Teatro Ponchielli si è trasformato in un palcoscenico per le giovani promesse del territorio con l’entusiasmante esibizione di oltre 200 bambini del progetto “Violino va a scuola”, l’energia contagiosa dell’ensemble di percussioni del Liceo Musicale A. Stradivari e il talento dell’Orchestra Giovanile di Cremona Mousikè con la Mauro Moruzzi Junior Band. A testimonianza del vivace tessuto musicale locale, numerose scuole ad indirizzo musicale del nostro territorio partecipano attivamente al festival, offrendo ai loro studenti preziose opportunità di esibirsi e condividere la loro passione per la musica.

Ma il festival prosegue con un ricco cartellone che vede protagonisti numerosi musicisti provenienti dal territorio nazionale e internazionale, animando piazze, musei, sale da concerto e cortili della città. Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalle masterclass di alto livello e dall’innovativo progetto di turismo scolastico musicale. Quest’ultimo sta portando a Cremona classi da tutta Italia per immergersi nelle opere dei grandi compositori locali, da Monteverdi a Ponchielli, fino al vicino Giuseppe Verdi, eseguite dall’Ensemble Ponchielli.

La risposta del pubblico è stata entusiasta, con una crescente partecipazione ai numerosi concerti gratuiti offerti. “Questa edizione del festival è un’esplosione di energia musicale che celebra il talento dei giovani, la partecipazione attiva delle nostre scuole e la ricchezza culturale del nostro territorio”, dichiara con entusiasmo il direttore artistico Gianluigi Bencivenga.

Il Festival è promosso dalla Rete musicale Piazza Stradivari, che ha sede con sede presso l’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di Cremona, ed è sostenuto dal Comune di Cremona, dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e da Regione Lombardia. Il presidente Daniele Carlo Pitturelli, anche dirigente del Liceo Stradivari, capofila della rete musicale, sottolinea come il Festival sia un’occasione unica per valorizzare Cremona come capitale della musica e per coinvolgere attivamente le nuove generazioni.

Nei prossimi giorni il Festival propone appuntamenti da non perdere: domenica 18 maggio alle ore 21, la Cattedrale di Cremona farà da cornice all’emozionante esibizione del Frost Chorale, un coro proveniente dall’America. Mercoledi 28 maggio, la Sala Maffei ospiterà l’Orchestra Boulder HIGH, anch’essa dagli Stati Uniti, che oltre al concerto parteciperà a un workshop guidato dal Maestro Antonio De Lorenzi. Altri appuntamenti importanti: sabato 31 maggio la Stradivari Wind Orchestra e martedì 3 giugno l’Orchestra del Liceo Stradivari si esibiranno in sala Maffei.

Il festival proseguirà fino al 14 giugno, offrendo complessivamente 34 giorni di musica e superando i 50 concerti. Un’occasione unica per vivere Cremona, città natale di Stradivari e Monteverdi, respirando la sua ricca storia musicale e ammirando luoghi simbolo come il Museo del Violino, il Teatro Ponchielli e la Scuola Internazionale di Liuteria. La musica nutre l’anima dei giovani, sviluppando creatività, disciplina e sensibilità. Per Cremona, la musica è un patrimonio identitario che attrae talenti, promuove la cultura, coinvolge attivamente le scuole e rafforza il suo prestigio a livello internazionale.

“Il Cremona International Spring Music Festival è molto più di un evento: è il segno tangibile di una città che vive di musica e che investe con convinzione nel talento dei giovani e nella valorizzazione del proprio patrimonio. Questa manifestazione dimostra la forza della rete tra istituzioni, scuole e realtà artistiche del territorio, capace di creare occasioni straordinarie di crescita, scambio e bellezza. Cremona si conferma così una città musicale, dove tradizione e innovazione si incontrano per dare voce a nuove generazioni di musicisti”, è il commento dell’assessore al Turismo. Eventi musicali ed Espressività giovanile Luca Burgazzi.

“Il Cremona International Spring Music Festival si conferma anche quest’anno un’importante vetrina di talenti: giovani musicisti che provengono dall’Italia e dall’estero animeranno gli spazi cittadini sino al 14 giugno”, dichiara a sua volta l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, che aggiunge: “Dunque un festival che ha il merito di rappresentare Cremona e la sua identità musicale, mostrando quanto la città sia permeata dall’interesse per quest’arte che sa parlare a tutti: il valore aggiunto sta, infatti, nel coinvolgimento delle nuove generazioni fin dalla prima età scolare, nella capacità di coltivare i talenti dei giovani, nella promozione della musica a 360 gradi. Questo non può che renderci orgogliosi e convinti che la favorire la sinergia tra istituzioni, scuole e realtà musicali cittadine sia la scelta vincente anche per il futuro”.

“Esprimo grande soddisfazione per una rassegna che valorizza i giovani talenti e ringrazio tutti coloro che hanno organizzato, sostenuto e collaborato a un’iniziativa che, ancora una volta, testimonia l’eccellenza di Cremona in campo musicale, anche nei confronti delle giovani generazioni”, aggiunge infine Rodolfo Bona, assessore alla Cultura.

