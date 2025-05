Momenti di caos nella tarda mattinata di venerdì al liceo Anguissola, dove cinque studenti si sono sentiti male. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che sono intervenuti insieme al personale del 118, sembra che qualcuno abbia spruzzato dello spray al peperoncino nei corridoi, provocando così il malessere.

I sanitari, arrivati a scuola con due ambulanze e l’auto medica, hanno soccorso gli studenti sul posto, per poi trasportarli in ospedale, in codice verde, per un controllo.

Dirigente e insegnanti, insieme ai militari, si sono mobilitati sin da subito per verificare quanto accaduto e cercare di risalire all’autore del gesto. Uno scherzo, molto probabilmente, che ha però creato non pochi problemi. lb

