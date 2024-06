Ue, Ronzulli “I conservatori non vanno tenuti fuori”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia ha tante persone valide e preparate, potrebbero andare in tanti. L’importante è che sia una delega di peso perché bisogna far sentire il peso di Forza Italia e del governo di centrodestra anche in Europa”. Lo ha detto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine dell’evento per i 50 anni del Giornale a Milano alla domanda su chi per l’Italia potrebbe ricoprire la carica di commissario europeo.

