Albanese “Con autonomia differenziata sanità ancora più centrale”

PALERMO (ITALPRESS) – “In un momento in cui si parla concretamente di autonomia differenziata la sanità diventa ancora più centrale, perché tratta in maniera puntuale la vita del cliente: ci vogliono organizzazione e visione, senza approcci demagogici o ideologici che finiscono inevitabilmente per trasformarsi in tasse per i cittadini. Le recenti leggi sulle liste d’attesa ci hanno fatto capire che la sanità pubblica ha fallito, non tanto per l’incapacità dei manager o per assenza di risorse ma perché gli investimenti sono notevolmente inferiori rispetto al privato: dobbiamo invertire questo trend per fare in modo che soprattutto in Sicilia, al di là delle polemiche sull’autonomia differenziata, si abbia un approccio diverso. Lasciare più spazio alla sanità privata significa anche dare la possibilità di erogare più prestazioni”. Lo dice il presidente della Camera di commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese.

