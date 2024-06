Alberto Veronesi, direttore d’orchestra internazionale, che ha diretto nei più importanti Teatri del mondo, compreso il Festival di Salisburgo, la Carnegie Hall a New York e lo Staatsoper di Vienna, ha voluto spendersi in prima persona per appoggiare Alessandro Portesani.

“Amo molto la città di Cremona, di cui conosco e apprezzo la storia centenaria legata al violino e a Monteverdi. Questa culla della civiltà musicale va sostenuta e sviluppata” ha detto. “Mi rivolgo quindi ai cremonesi e ai numerosi amici che ho in questa città per sostenere al ballottaggio che si terrà domenica e lunedì prossimo, Alessandro Portesani, che ha realizzato un programma di rivalutazione del patrimonio culturale, addirittura mettendo in lista esponenti degli artigiani e della liuteria di Cremona. Solo Portesani, con la sua capacità organizzativa di manager, che non vediamo nell’altro candidato, sarà in grado di valorizzare lo straordinario patrimonio musicale e culturale della città”. Il maestro ha anche tenuto un breve concerto in piazza Marconi.

“Voglio ringraziare il direttore d’orchestra Alberto Veronesi, che oggi è arrivato a Cremona per dimostrarmi il suo appoggio al ballottaggio di domenica e lunedì, con lui ringrazio tutta la famiglia dell’indimenticato oncologo ed ex ministro della Salute Umberto Veronesi che pure ha espresso il mio sostegno alla mia persona” ha detto il candidato, al termine di un incontro avuto con il noto musicista nel pieno centro storico della città.

“Questo appoggio, ha detto Portesani, è il simbolo che il nostro progetto per la cultura è apprezzato anche dai grandi musicisti che calcano le scene dei più grandi teatri del mondo. La cultura non è solo un patrimonio del centro sinistra ma è anche un fiore all’occhiello del nostro programma di governo”.

© Riproduzione riservata