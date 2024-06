Italscherma nella storia agli Europei di Basilea

BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Due ori, un argento e un bronzo. L’Italscherma scrive un’altra pagina di storia nella seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti 2024 a Basilea. Un mercoledì da leoni per gli azzurri sulle pedane continentali in Svizzera: la “portabandiera” olimpica Arianna Errigo si laurea campionessa d’Europa di fioretto femminile per la terza volta nella sua strepitosa carriera, a sette anni di distanza dall’ultima volta a Tbilisi 2017, mentre la sciabola maschile fa qualcosa di ancora più leggendario con una grande tripletta: trionfo di Michele Gallo in una finale tutta azzurra con Luca Curatoli, medaglia d’argento, e Luigi Samele sul terzo gradino del podio.

mc/gtr (Fonte video: Federscherma)