Il progetto ha preso il via questa settimana e proseguirà fino a fine giugno, momento in cui in questo spazio sorgerà una zona barbecue: è il cantiere didattico in corso a Persico Dosimo nella sede dell’Azienza Agricola Rigenera della Cooperativa Sociale Nazareth, che ha avviato una collaborazione con la Scuola Edile di Cremona.

Così 12 studenti con 2 insegnanti lavorano insieme agli operatori di Rigenera per allestire una zona barbecue dietro la Casa di Umberto, edificio ristrutturato di recente per attività di accoglienza, lavori di comunità e outdoor education.

I ragazzi sono all’opera dalle 8:30 alle 16 e pranzano insieme a Casa di Umberto arricchendo di amicizia l’esperienza di apprendimento. Partecipare ad un cantiere didattico esterno alla scuola, spiegano gli insegnanti, è stimolante perché consente di costruire qualcosa che poi resta nel tempo.

Già altre positive collaborazioni sono in corso fra le due realtà, ad esempio gli studenti della Scuola Edile hanno sistemato con agli studenti del Liceo Stradivari le vasche installate nel giardino del Centro Barbieri Raspagliesi di Cremona e ora coltivate a orti urbani.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata