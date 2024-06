Roma, 21enne annega in mare a Nettuno

(Adnkronos) – Un indiano di 21 anni è annegato in mare a Nettuno, in provincia di Roma, intorno alle 14. A vedere il giovane in difficoltà in acqua e a chiamare i soccorsi è stata l’assistente bagnanti che poi si è anche tuffata in acqua per salvarlo.

La donna lo ha raggiunto e lo ha portato a riva dove ha tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Il pm ha disposto il trasferimento della salma a Tor Vergata per l’autopsia.