Lunedi 24 giugno 2024 alle ore 21:00 a Cremona, all’interno della Cattedrale, si esibirà la Sacramento Choral Society proveniente dagli USA e diretta dal Maestro Natasha Bach. Il programma prevede il Requiem KV 626 di W.A. Mozart, nella versione per soli coro e organo.

Si esibiranno come solisti Sarah Sy (soprano), la cremonese Marzia Castellini (contralto), Angelo Goffredi (tenore), Lufi Frano (basso). L’accompagnamento all’organo è affidato al Dr. Ryan Enright. L’evento è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il concerto è inserito nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

