“Farnese d’or”, un premio celebra il legame Italia-Francia

ROMA (ITALPRESS) – Mettere in risalto le relazioni franco-italiane in vari ambiti che vanno dalla cultura all’economia, dalla politica all’innovazione e celebrare il Trattato del Quirinale. Questo l’obiettivo del Farnese d’Or, giunto alla sua terza edizione, evento promosso dalla Camera di Commercio France-Italie e dall’Ambasciata di Francia in Italia, che si è svolto a Palazzo Farnese a Roma. Come emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio realizzato dalla Camera di Commercio France Italie con IPSOS, i due Paesi sono sempre più vicini nella collaborazione in campo economico, sui temi della transizione green e sulla necessità di un’azione sinergica in vista di un maggior riconoscimento in sede internazionale.

