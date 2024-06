Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli a Cremona per sostenere il candidato di centrodestra Alessandro Portesani. Il Ministro ha vistato le realtà di CR2 Sinapsi di Fondazione Occhi Azzurri e cascina Moreni.

“Sono dei progetti straordinari – ha commentato – ma non straordinari perché sono belle le strutture o perché fanno un lavoro meritevole per gli altri, ma perché sono pensate organizzate per attualizzare il tema della disabilità. Quello che noi stiamo cercando di fare è passare da un sistema legato all’assistenzialismo alla valorizzazione delle persone, di guardare le potenzialità e non i loro limiti, una cosa che ho ritrovato poco fa nella struttura che sta nascendo con Occhi Azzurri”.

E su Portesani: “Alessandro è una persona che arriva dal mondo sociale e quindi c’è un’affinità tra di noi consolidata da tempo, ma rappresenta anche un’innovazione e una speranza per il territorio, anche per dare voce alle tante realtà che si occupano non solo di sociale, ma di cultura e di territorio, per far rivivere Cremona da tanti punti di vista. Noi puntiamo su Alessandro, ci crediamo profondamente e io soprattutto ho tanto a cuore il tema della disabilità, del sociale e degli altri, della persona al centro che conta su di lui per il prossimo futuro, anche per tornare a Cremona quando ci sarà Alessandro sindaco”.

