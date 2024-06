Incidente, questa mattina in via Bergamo a Cremona sotto il cavalcavia della tangenziale. Ferita una 15enne cremonese che è stata investita mentre attraversava la strada in bicicletta. La ragazza è stata subito soccorsa dai medici del 118 e trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in codice giallo.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale: la ciclista proveniva dal Migliaro, e una volta arrivata all’attraversamento sulle strisce è stata travolta da una Fiat 500 condotta da un 30enne. Il conducente era appena uscito dalla rotonda e stava per immettersi sulla rampa di accesso alla circonvallazione.

