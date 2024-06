Un’estate di cantieri a Cremona e in particolare è la zona sud ad essere interessata a una serie di lavori che stanno condizionando la viabilità. Quasi contemporaneamente infatti sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Trebbia e via Ciria – un’opera finanziata coi fondi del Pnrr – e quelli per il teleriscaldamento in via Massarotti, operazione questa che sta interessando a stralci il tratto di strada tra via De Stauris e piazza Cadorna. Lavori questi ultimi finalizzati a portare l’infrastruttura sotterranea alla ex caserma Manfredini, nuova sede del Politecnico, connettendo l’edificio allo snodo di piazza Cadorna.

L’ordinanza in vigore attualmente per via Massarotti ha validità fino al 24 giugno. Al momento sono state collocate le tubazioni nel tratto più vicino all’autosilo, grosso modo di fronte al civico 18, ed è da pochi giorni iniziato lo scavo davanti al civico 14; dopodichè sarà emessa un’altra ordinanza per consentire il prolungamento dei lavori fino a piazza Cadorna. Presumibile quindi che anche tutto il mese di luglio vedrà in questa zona, che costituisce la porta d’accesso alla città da sud, una serie di interruzioni viabilistiche.

Il Comune ha deciso di non chiudere del tutto via Massarotti, ma di istituire un senso unico alternato, rporpio in considerazione dell’importanza di questa arteria per los corrimento veicolare. E in previsione dei possibili disagi – si legge nell’ordinanza -“nel caso di eccessivo accumulo di veicoli con interessamento delle itersezioni con via Trebbia e piazza Cadorna sarà imposto, con formale comunicazione, l’utilizzo di movieri a terra al posto dei semafori mobili di cantiere”.

E du tutta estate anche i lavori nella parte terminale di via Trebbia, con deviazione in via Serio delle auto dirette da via Massarotti alla tangenziale. Al semaforo di via Serio gli autoveicoli sono deviati in viale Po, a sua volta interessato, domenica 30 giugno, alle bancarelle della fiera di San Pietro.

