Troppa pioggia e stagione del mais in ritardo: le abbondanti precipitazioni primaverili hanno ritardato le semine, che in alcuni casi nemmeno sono andate a buon fine. Siamo stati in campagna: nell’azienda di Pier Ongini, a Bordolano, il granoturco sta comunque crescendo bene. Ma i rischi sono dietro l’angolo.

Il servizio di Giovanni Rossi

