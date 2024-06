E’ del 13,8% l’affluenza alle urne alle ore 12 per il secondo turno delle elezioni amministrative del Comune di Cremona. Un’affluenza bassa rispetto al primo turno, quando alla stessa ora aveva votato il 19,75% degli aventi diritto, ma comunque superiore al dato medio lombardo, pari all’11,9%. Un calo che era comunque facilmente ipotizzabile, sebbene il maltempo potrebbe avere un peso in positivo in tal senso e portare ai seggi più elettori del previsto.

Del resto, i seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi nonché dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e dovrebbe terminare entro lunedì sera.

Cremona è, peraltro, l’unico capoluogo lombardo ad essere arrivato al ballottaggio. Nel Milanese, dove ci sono 7 comuni al voto ha votato per ora l’11% degli elettori. Il dato più alto si registra nel comune di Romano di Lombardia (Bergamo), con il 15,3% dei votanti. Segue Chiari (Brescia) dove ad aver votato sono il 14,8% dei cittadini, quindi Cremona con il suo 13,8%, e Porto Mantovano (Mantova) con il 12,7%. Infine, nei due comuni del Varesotto al voto, Malnate e Samarate, hanno votato rispettivamente il 9,7% e l’11,5% degli aventi diritto. lb

