Giornata speciale per bambini e adolescenti iscritti al Grest di S. Imerio, con l’iniziativa ecologica promossa dall’oratorio insieme al Circolo Vedo Verde di Legambiente Cremona, che ha reso più pulito il parco intitolato a mons. Maurizio Galli situato in via Argine Panizza.

S. Imerio, che insieme a S. Pietro e Cattedrale costituisce l’Unità Pastorale “S. Omobono”, riunisce nel Grest i giovani delle tre parrocchie alternando attività in sede come giochi e canti, merenda e compiti, ad altre fuori porta: in settimana ad esempio si è visitato il Santuario di Montecastello a Tignale.

Particolarmente significativa la raccolta dei rifiuti effettuata dai ragazzi insieme ai volontari di Legambiente, che ha sensibilizzato sulla tutela della natura e più in generale della città. Un’occasione per i più piccoli di partecipare attivamente e per gli animatori di fare gruppo.

L’edizione 2024 del Grest dal titolo “ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita” sta registrando notevole adesione in tutta la Diocesi.

