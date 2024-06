E-State Insieme ad Auser è il centro estivo che anche quest’anno viene proposto nei Comuni di Malagnino, Bonemerse e Stagno Lombardo, per la fascia di età 4 – 14 anni (anche più piccoli dei 4 anni, se già autonomi) nei periodi 1 – 26 luglio (negli oratori di Malagnino e Bonemerse) e 1 – 9 agosto (negli spazi della scuola di Stagno).

I centri estivi prevedono varie attività, frutto delle competenze della rete di associazioni che nel 2023 hanno dato vita al progetto pluriennale “Sulle spalle dei giganti” finalizzato a contrastare il disagio giovanile e la povertà educativa attraverso il rafforzamento del radicamento dei giovani al territorio, inteso come luogo fisico, ma soprattutto come luogo di valore per loro e per il loro futuro e la creazione di legami intergenerazionali.

Oltre ad Auser comprensorio (capofila) sono soggetti partner Auser Unipop, CSI, Noi Associazione Focr, GAS Filiera Corta Solidale e circolo Arci Arcipelago. Ci saranno quindi attività e laboratori in tema ambientale, video making e podcast, pratica sportiva, teatro, musica, murales, momenti di riflessione anche in tema multiculturale e ovviamente tango gioco. Si può optare per la frequenza solo mattutina o anche al pomeriggio, con pranzo presso il centro.

“Sulle spalle dei giganti” è un progetto che mira a realizzare iniziative per il benessere e la crescita di ragazzi valorizzando le risorse e gli attori che operano nei piccoli comuni della campagna Cremonese e che costituiscono la comunità educante, dando loro gli strumenti per continuare l’azione in modo duraturo.

Aumento degli spazi aggregativi a disposizione delle comunità; aumento delle iniziative legate allo scambio di competenze tra generazioni e crescita delle azioni di cittadinanza attiva curate dai giovani sono gli obiettivi a breve termine delle iniziative.

Per maggiori informazioni, costi e iscrizioni, tel. 0372/448678; 3938018623; mail: auser.estate@gmail.com

