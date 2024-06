De Siervo “La pirateria una piaga sociale, continuare a lavorare”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo dinanzi a una piaga sociale, a un Paese che non ha capito quanto la pirateria sia un atto contro la cultura. Bisogna continuare a lavorare: molto è stato fatto, il nostro Parlamento ha approvato una legge all’unanimità, è stata creata e messa a disposizione dell’AGCOM una piattaforma che sta funzionando e che sta riducendo sensibilmente” la pirateria “perché entro 30 minuti dall’atto, la piattaforma viene fatta cadere, ma questo non è sufficiente, perché i pirati si stanno organizzando. Esiste un nomadismo della pirateria, le persone si spostano da una piattaforma all’altra, è una continua battaglia tra guardie e ladri, ma non c’è nulla di romantico”. Bisogna perseguire “non soltanto i pirati”, ma anche collaborare con “i sistemi di pagamento, le grandi piattaforme californiane, i motori di ricerca. La prossima sfida sarà quella di arrivare a sensibilizzare gli utenti finali, perché solo così riusciremo a capire lo scatto culturale in avanti che questo Paese deve fare”. Lo ha detto l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine degli Stati generali della lotta alla pirateria organizzati da FAPAV a Roma.

