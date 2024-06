Giovedì 27 e venerdì 28 giugno via dei Cipressi, dal civico 8/A a via Loreto, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, sarà interessata da lavori di scavo e asfaltatura per conto di AEM S.p.A.

Allo scopo di permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il tratto di strada interessato dal cantiere – considerato anche che si tratta di una via piuttosto stretta – sarà chiuso al traffico. Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno indicati da apposita segnaletica che verrà collocata 48 ore prima dell’intervento.

L’Amministrazione si scusa per gli eventuali disagi, ma l’esecuzione dei lavori, che rientrano nella manutenzione ordinaria delle banchine stradali con la posa di asfalto, non è procrastinabile.

