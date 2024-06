Palermo, Cannella “A Palazzo Palagonia tre presentazioni in una”

PALERMO (ITALPRESS) – “Tre presentazioni in una: presentiamo la sala stampa allestita a Palazzo Palagonia, che ha la peculiarità di avere delle rappresentazioni delle principali e più interessanti opere della Galleria d’Arte Moderna; poi sono state illustrate le iniziative a corollario del 400esimo festino di Santa Rosalia, che sono tantissime e coinvolgono tutta la città; e il concorso fotografico che poi diventerà una mostra permanente realizzata in collaborazione con Civita Sicilia, Gallerie d’Arta Moderna e Autorità Portuale. Quindi certamente tre iniziative da seguire, tre iniziative importanti”. Così l’assessore comunale alla cultura, Giampiero Cannella, a margine della presentazione dell’installazione artistica di Palazzo Palagonia presso la Sala Stampa “Pietro Scaglione”, curata da Civita Sicilia per un progetto della GAM. Sulle persone attese per il festino: “L’anno scorso ce n’erano 250.000. Con la promozione di quest’anno e il fatto che sia il quattrocentesimo ci attendiamo una folla imponente”.

