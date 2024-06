Medicina estetica, ecco come sta cambiando

MILANO (ITALPRESS) – La medicina estetica è quella branca della medicina che agisce sulla correzione degli inestetismi, migliorando il benessere psicofisico dell’individuo. Le sue origini risalgono agli anni ’70 del ‘900, grazie alle intuizioni dell’endocrinologo francese Jean Jacques Legrand. Tra i principali obiettivi della medicina estetica c’è la prevenzione e terapia dell’invecchiamento di viso e corpo, con tecniche mini-invasive sempre più eseguite nel mondo. Secondo i dati dell’ISAPS, nel 2022 nel mondo sono state eseguite 18,8 milioni di procedure non invasive, dato in crescita del 57.8% rispetto ai quattro anni precedenti. Sono questi alcuni dei temi trattati da Maurizio Cavallini, specialista in chirurgia plastica e membro dell’Executive Board della Società italiana di medicina estetica Agorà, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

fsc/gsl