Gaia Fornasari, diplomatasi nell’anno scolastico 2022/2023 all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” di Cremona, è la vincitrice della borsa di studio “Geom. Alessandro Bernuzzi”. La cerimonia di consegna di questo riconoscimento si è tenuta in mattinata nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale.Alla sobria ma partecipata cerimonia sono intervenuti Silvia Bardelli, dirigente del Settore Politiche Educative del Comune, affiancata dalla funzionaria Eleonora Tassi, le docenti Cristina Biondi e Ilaria Visioli per l’I.I.S. “A. Stradivari”, Maria Teresa Gusperti, istitutrice del premio, Maria Giovanna Germanà Ballarino, Barbara Sozzi, componenti della commissione incaricata di individuare a chi assegnare al borsa di studio, oltre ai genitori e amici di Alessandro. Gaia Fornasari, che era accompagnata dai genitori, è originaria di Cingia de’ Botti, e frequenta la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano.

La borsa è stata istituita con deliberazione del Consiglio comunale il 20 dicembre 2021, a seguito della richiesta della signora Maria Teresa Gusperti, in memoria del nipote Alessandro Bernuzzi – già dipendente comunale, scomparso prematuramente il 26 giugno 2019 – per premiare la studentessa o lo studente che abbia concluso con la migliore votazione il quinto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” di Cremona acquisendo il titolo di “Diploma in Produzioni Tessili – Sartoriali” (IPTS Produzioni industriali e artigianali – articolazione Artigianato, opzione: Produzioni tessili sartoriali – moda). Istituita per 10 anni a partire dal 2022, la borsa di studio prevede un premio di 1.500,00 euro per i primi cinque anni e di 1.700,00 euro per gli ulteriori cinque anni. Come stabilito, l’assegnazione avviene annualmente ed esclusivamente per merito.

