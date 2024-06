Pericoloso scontro tra auto questa mattina, intorno alle 9:30, sulla Serenissima, poco dopo la rotatoria di Cà delle Mosche. Coinvolte una Opel guidata da una donna straniera di 48 anni di Offanengo, e una T Cross condotta invece da una 49enne di Chieve. Ad avere la peggio la 48enne che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Pavia in elisoccorso. La donna di Chieve invece è stata trasferita a Cremona in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale di Crema per i rilievi e la gestione del traffico, oltre ai Vigili del Fuoco. La dinamica del sinistro è ancora da definire. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

