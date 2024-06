Tanta pioggia nella giornata di ieri ma nessun intervento particolare dei Vigili del Fuoco in città e in provincia, a differenza di quanto sta accadendo in Emilia Romagna dove gli uomini del comando di Cremona stanno intervenendo in ausilio ai colleghi per le esondazioni dei corsi d’acqua.

A Cremona attorno alle 19 sono intervenuti in un’abitazione in corso Garibaldi e alle 20 in Lungo Po Europa per una zattera incagliata. In via Dante, per infiltrazioni dal piano superiore, si è allagato un appartamento al primo piano.

Ieri è stata la giornata con le maggiori precipitazioni di tutto il mese di giugno in città. Almeno 62 mm di pioggia sono caduti nell’arco delle 24 ore secondo il monitoraggio di 3bmeteo, terzo giorno consecutivo di pioggia a intermittenza, in un mese comunque molto piovoso, e con una temperatura massima, ieri, di 22.7 gradi.

Per oggi non sono invece previste precipitazioni sulla città.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, “questo evento specifico è provocato da una circolazione ciclonica inusuale per il periodo estivo, generata dalla discesa di un vortice di aria fresca in quota sul Tirreno (…) Un elemento chiave in questo evento è la configurazione bloccata dell’atmosfera. Questa situazione descrive uno scenario in cui i sistemi meteorologici, come alte e basse pressioni, si muovono lentamente o rimangono stazionari per un periodo prolungato secondo una circolazione invertita; gli anticicloni si posizionano alti di latitudine, le basse pressioni invece le ritroviamo sul Mediterraneo. In questo caso, la configurazione bloccata ha intrappolato il vortice sul Tirreno, favorendo l’afflusso continuo di sistemi nuvolosi verso l’Emilia-Romagna, causando piogge persistenti”. gb

