Sfiorato il successo ma resta l’amaro in bocca ad Alessandro Portesani, candidato sindaco del centrodestra: pesano l’astensionismo e i 192 voti che ne hanno decretato la sconfitta. Tanta la voglia di fare opposizione adesso in consiglio comunale insieme a tutta la coalizione, e sarà individuato un “Governo ombra” per seguire da vicino la giunta Virgilio.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata