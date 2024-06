Parte dal Lazio il nuovo progetto digital di Anas

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio lungo le strade statali e le autostrade per approfondire i lavori in corso, quelli di prossimo avvio e le attività di progettazione. Prende il via il nuovo progetto digital di Anas, per approfondire e conoscere più da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. Nella prima puntata, presente sulla piattaforma digital e social della società, un focus sul lavoro di Anas nella regione Lazio.

