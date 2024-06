Si sta lavorando ormai soltanto alle finiture e ai dettagli, il Centro CR² Sinapsi è pronto per mostrarsi agli ospiti in occasione della “Festa dei Ciliegi” in programma sabato 29 giugno, evento che unisce divertimento e solidarietà.

La festa inizierà alle 16:30 con attività ludiche per bambini, alle 18:30 la premiazione della Borsa di Studio “Silvia Braga”, seguirà la visita guidata del Centro. La serata proseguirà con una cena benefica, curata da Cascina Moreni, per la quale ci sono ancora posti disponibili.

“La festa dei ciliegi era stata programmata il primo giugno, ma eravamo stati costretti a rimandarla perché il clima non era favorevole – racconta Filippo Ruvioli presidente di Fondazione Occhi Azzurri – riprogrammandola per il 29 giugno. Sarà il momento per far vedere anche alla cittadinanza il centro che si sta completando e per parlare delle prospettive dei servizi che verranno erogati, ma principalmente sarà la festa di Occhi Azzurri che vuole in qualche modo celebrare la chiusura di una prima fase, quella del cantiere, e l’apertura di una seconda fase che è quella dei servizi alle persone e ai bambini che risiedono nelle famiglie”.

Tra i momenti più sentiti la premiazione della borsa di studio intitolata a Silvia Braga che anche quest’anno coinvolge le scuole di Cremona “ci sono progetti molto interessanti, inclusivi. È una cosa che abbiamo voluto e che è legata anche alla missione del centro, in linea con la nostra visione di accoglienza. Dopo questa parte legata in particolare alla nostra famiglia, ci sarà il momento più aperto e divertente con la cena, un po’ di musica, qualche intervento e, a fine serata, l’occasione di vedere i vedere i fuochi d’artificio di San Pietro”.

