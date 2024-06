Dal Btp Green 13 miliardi per i trasporti sostenibili

ROMA (ITALPRESS) – L’ammodernamento sostenibile dei trasporti, progetti per l’efficienza energetica, azioni a tutela dell’ambiente e della diversità biologica, della prevenzione dell’inquinamento, per l’economia circolare, ricerca in materia di sostenibilità ambientale, produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Sono i settori ai quali appartengono i progetti finanziati nel 2023 grazie ai 13,9 miliardi di emissioni del BTP Green. Il dato è con tenuto in un rapporto del ministero dell’economia e delle finanze. Con il 41,5%, pari a 5,75 miliardi, gli interventi per il settore dei “trasporti” sono la principale voce di spesa. Sono state finanziate infrastrutture ferroviarie, elettrificazioni di tratte ferroviarie, nuove tratte ad alta velocità, mezzi di trasporto sostenibili e metropolitane, mezzi di trasporto pubblico ad alimentazione prevalentemente elettrica, ibrida, a idrogeno e a metano, reti ciclabili. All’efficienza energetica degli edifici è stata destinata il 32,7% del totale, mentre alla tutela dell’ambiente e della diversità biologica è stata indirizzata una quota dell’11,2%.

sat/mrv